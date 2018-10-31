Филиал ВолгГТУ наградили на выставке «100 лучших товаров России»

Волгоград, , 11:20 — REGNUM Волжский научно-технический комплекс (филиал) Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) награждён дипломом «За потребительские качества» на Всероссийской выставке-продаже «100 лучших товаров России». Об этом 31 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, со стороны в вуза в мероприятии приняли участие директор Александр Дахно и сотрудники филиала вуза. Они продемонстрировали продукцию предприятия, которая востребована во многих регионах России.

«ВНТК сегодня — это огромный ассортимент резинотехнических изделий для гидротехнических сооружений, электрометаллургических производств, сельского хозяйства, нефтебуровой и добывающей отрасли и многое другое», — сообщили в пресс-службе.

Выставка была посвящена 25-летию Академии проблем качества и 20-летию Программы «100 лучших товаров России». Она проходила в Москве, в КВЦ «Сокольники».

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