Более 200 тысяч школьников подали заявки на конкурс «Мой первый бизнес»

Москва, , 11:14 — REGNUM Более 200 тысяч заявок поступило за месяц на участие в конкурсе для школьников «Мой первый бизнес», один из проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Регистрация стартовала 1 октября. Подать заявку могут учащиеся 5−11 классов. Зарегистрироваться на сайте https://kapitany.ru/ можно до 23.59 мск 10 декабря.

«С начала регистрации мы получили более 200 тысяч заявок от школьников. На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось в следующих направлениях: «Сделай своими руками» (51 710), «Свой видеоблог» (39 322), «Интернет-продажи» (22 115). Всего начато 146 772 треков. Закончено 59 611 треков», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

По словам руководителя проекта «Мой первый бизнес» Ярослава Самылина, по числу регистраций на конкурс лидирует Москва (52 272 заявок), Санкт-Петербург (11 121), Свердловская область (11 049), Республика Татарстан (8 674), а также Новосибирская область (8 517) и Краснодарский край (7 912).

В новом учебном году конкурс проводится по 5 направлениям: «Инновации», «Сделай своими руками», «Свой видеоблог», «Интернет-продажи» и «Командный бизнес-проект».

Призеры получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок» и другие. Также организаторы подготовили 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс.

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