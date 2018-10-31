В Пакистане отменен смертный приговор христианке Азии Биби

Исламабад, , 11:10 — REGNUM Верховный суд Пакистана отменил 31 октября ранее вынесенный смертный приговор женщине-христианке Азии Биби, осужденной за богохульство и оскорбление ислама, а также постановил освободить ее, сообщает британское агентство Reuters.

Казни Биби ожидала с 2010 года, когда она стала первой женщиной, приговоренной к смерти в рамках драконовских законов против богохульства. Ее осудили за то, что она якобы оскорбительно отозвалась об исламе, после того как ее соседи не дали ей выпить воды из их стакана, потому что она не мусульманка.

Против решения суда выступили сторонники партии «Техрик-э-Лабайк», которая и стояла за жесткими законами против оскорбления ислама. Они также вышли на улицы Карачи и Лахора, пригрозив парализовать оба города в случае отмены приговора Биби.