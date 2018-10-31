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ЦБ подсчитал возможный ущерб от деятельности «Кэшбери»

Общество

По оценкам экспертов, она может достичь 3 млрд рублей

Москва, 31 октября 2018, 11:09 — REGNUM  Ущерб от деятельности группы компаний «Кэшбери» может превысить ранее озвученную сумму в 1 млрд рублей как минимум в три раза. Об этом заявили в Центробанке РФ.

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«Сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным она составляет 1−3 млрд рублей», — приводит ТАСС слова руководителя департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Центробанк РФ выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности финансовой группы «Кэшбери», назвав её одной из самых масштабных финансовых пирамид, обнаруженных за последние годы. В середине октября «Кэшбери» заявила о приостановке своей деятельности до 1 ноября. При этом возникшие сложности председатель правления организации Артур Варданян назвал «временными», связанными со «шквалом грязи» и «новостной вакханалией», которую запустили СМИ.

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Финансовые пирамиды и их жертвы
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