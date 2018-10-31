«Есть вопросы к надзору»: в Кургане не утилизируют пробирки

Курган, , 11:07 — REGNUM Общественники Кургана в очередной раз подняли проблему утилизации медицинских отходов в городе. Свалка с пробирками с кровью и марлями не была ликвидирована даже после штрафа для накопившей опасные отходы организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Общероссийского народного фронта Зауралья.

Первый раз несанкционированная свалка медицинских отходов была обнаружена в августе 2018 года в металлическом ангаре, расположенном недалеко от двух крупных медицинских учреждений Кургана. Выявить её помогли жалобы пациентов располагающегося примерно в ста метрах от ангара корпуса Научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова, а также жителей близлежащих домов по улице Яблочкина на зловоние и едкий дым. Из-за этого сотрудники медучреждения не могли элементарно проветривать помещения и палаты.

Когда общественники выехали по сигналу к ангару, объект был закрыт, но сквозь щели дверного проема они увидели на полу огромную кучу мешков желтого и других цветов с медицинским мусором: пробирками, ёмкостями из-под лекарств, марлями, бинтами и прочим.

«Всё это — эпидемиологически опасные медицинские отходы класса «Б». Они подлежат хранению и утилизации в специальных условиях. Как правило, этим занимаются не сами медучреждения, а специализированные организации, которым они передают собранный в процессе своей деятельности опасный мусор для уничтожения. Пробирки с анализами крови из разорванных мешков лежали на полу, а помещение явно не оборудовано должным образом для хранения таких отходов», — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Игорь Оболдин.

Надзорные органы тогда оперативно отреагировали на сигнал общественников. Дело дошло до суда и денежного штрафа для организации, утилизирующей медицинские отходы в злополучном ангаре. Однако сигналы на едкий дым и вонь не прекратились.

Общественники в конце октября вновь выехали на объект. Директор арендующей ангар организации показал им очищенное от мусора помещение с чистыми стенами, опрятные подсобные комнаты. Отходы в малом объеме были аккуратно сложены около печи. Как выяснилось, сейчас горы медицинского мусора просто «переехали» и продолжают складироваться в соседнем помещении с трубой. Директор организации заявил, что не знает, что творится за стенкой.

«Очевидно, что представители данной организации хотели ввести нас в заблуждение. С трудом верится в то, что, занимаясь утилизацией медицинских отходов, они не знали о нахождении за соседней стеной такого же мусора в промышленных масштабах. Это вопиющее нарушение многочисленных норм безопасности», — сообщает руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Фёдор Теребенин.

По словам общественника, медицинские отходы класса «Б» должны утилизироваться в течение суток, если не хранятся в специальном холодильном оборудовании. А у проверенной организации его нет. И явно горы мусора складируются там не первый день, возможно и месяц.

«И тут уже возникают вопросы к работе надзорных органов, которые во время своих проверок не заметили ни наличие огромной свалки, ни следов сжигания этих отходов в виде дыма из соседнего помещения. Теперь мы предложим им провести повторные рейды. Надеемся, после этого начнётся реальная ликвидация свалки», — резюмировал Фёдор Теребенин.

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