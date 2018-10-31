В Москве отметят 51-й день рождения Останкинской телебашни

Москва, , 11:01 — REGNUM Обзорные экскурсии и световое шоу ждет москвичей и гостей столицы 5 ноября, когда исполнится 51 год со дня открытия Останкинской телебашни. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

С полуночи 5 ноября и до окончания суток на медиафасадах телебашни будут транслировать видеооткрытки. Шоу будет видно издалека.

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Для посетителей телебашни подготовлены обзорные экскурсии, их участники смогут полюбоваться панорамой Москвы с высоты 337 метров. Организаторы хотят рассказать горожанам не только о самой башне, но и о других достопримечательностях столицы.

Останкинская телебашня, построенная по проекту Николая Никитина, была официально открыта 5 ноября 1967 года. Над уникальным объектом работали более 10 тыс. специалиств разных профессий.

Башня высотой 540 м была самым высоким сооружением в мире до 1976 года. Тогда в канадском Торонто построили телебашню CN Tower, высота которой была больше на 13 м.

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