В Прикамье за сокрытие 29 млн рублей осуждён экс-глава МУП «Водоканал»

Чайковский, Пермский край, , 10:58 — REGNUM В Чайковском Пермского края суд вынес приговор экс-руководителю МУП «Водоканал». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 29 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016 году директор знал о недоимке по налогу на добавленную стоимость на 6 млн рублей, однако дал указание аккумулировать денежные средства, поступающие от контрагентов за предоставленные коммунальные услуги, на банковских счетах подконтрольных организаций. После финансовых махинаций сумма недоимки увеличилась до 29 млн рублей. После возбуждения уголовного дела директор МУП «Водоканал» был уволен.

Суд приговорил экс-главу муниципального унитарного предприятия к штрафу в 200 тыс. рублей, а также запретил занимать определённые должности в МУП в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.