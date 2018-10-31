Украинских разработчиков игры о концлагере подставил польский блогер — СМИ

Варшава, , 10:58 — REGNUM Разработчиков компьютерной игры о концлагере «Освенцим» подставил польский «тролль». К такому выводу пришёл украинский историк и журналист Александр Зинченко 31 октября в материале, опубликованном в издании «Историческая правда»

«Ни в одном из официальных видеороликов никаких противоречивых фраз, которые цитируют польский депутат Юзеф Бринкус, глава IPN Ярослав Шарек и газета «Rzeczpospolita» о «псах и польские лагеря», я почему-то не обнаружил», — отметил Зинченко.

Журналист связался с автором игры Дмитрием Дыбиным, который подтвердил, что неизвестные изменили аудиодорожку официального ролика игры, добавив туда скандальные фразы.

Зинченко также сообщил, что информация, указанная на канале, где выложено изменённое видео, ведёт к одному польскому блогеру, который, по всей видимости, решил подшутить над Польским институтом национальной памяти.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Варшавы начала расследование в отношении украинских разработчиком компьютерной игры, действие которой разворачивается в нацистском лагере «Аушвиц-Биркенау», который действовал на территории Польши в годы Второй Мировой войны.

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