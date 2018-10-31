Составлен рейтинг самых популярных морских курортных поселков в России

Москва, , 10:40 — REGNUM Самым популярным морским курортным поселком в России в текущем году стал поселок Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В топ-10 рейтинга также вошли станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, Мисхор и поселок Николаевка в Крыму, село Кабардинка и посёлок Джубга (Краснодарский край), а также села Морское, Оленевка и поселок Черноморское (Крым).

Напомним, в 2018 году в топ-5 направлений самых популярных направлений, куда на ноябрьские праздники планируют поехать российские туристы, вошли Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ. Турпораторы отмечают. что российские граждане предпочитают безвизовые страны с пляжным отдыхом.

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