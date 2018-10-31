Мэрия Екатеринбурга взяла на контроль работы на «грязевом поле» за Оперным

Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Екатеринбурге чиновники мэрии проинспектировали ход работ по благоустройству городских парков. Особое внимание они уделили скверу, расположенному за Оперным театром.

По словам замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, работы идут по графику и находятся под особым контролем городских властей, сообщает издание «Накануне».

"Рабочие завершили мероприятия по дорожкам в сквере и теперь приступают к электрике. С ноября начнется монтаж опор освещения», — цитирует издание заявление чиновника.

Также подрядчикам поручено до 2 ноября подготовить подробный план ежедневных работ.

Напомним, что в Екатеринбурге работы по благоустройству сквера за Оперным театром начались в конце августа. Сумма контракта составила 151 млн рублей. Впоследствии, проводимые подрядчиком работы вызвали немало нареканий со стороны жителей города, которые охарактеризовали состояние парка как «грязевое поле».

В местных СМИ появилась информация о том, что на месте работ происходит хаос: грязь вываливают прямо на тротуары, по которым ходят люди, вырубаются деревья, рабочая техника портит почву, а на газонах паркуют машины.

Отметим, что расположенный за Оперным театром сквер вошёл в список территорий Екатеринбурга, которые будут благоустроены в первую очередь. Список был составлен на основе голосования горожан, которое прошло на избирательных участках муниципалитета в день выборов президента России.