Самый яркий осенний звездопад москвичи увидят в ноябре

Москва, , 10:34 — REGNUM В ноябре жители и гости Москвы смогут наблюдать самый яркий осенний звездопад. Метеорный поток Леониды можно будет увидеть в ночь с 17 на 18 ноября. Если выдастся ясная ночь, то падающие звезды будут видны невооруженным глазом без телескопов и биноклей, сообщается на портале мэра Москвы.

Поток Леониды от других метеорных дождей отличают яркость и скорость. Метеоры разгоняются до 70 км в секунду. Астрологи ожидают, что в небе над столицей будет пролетать до 15 метеоров в час.

В пресс-службе Московского планетария отметили, что ноябрьский метеорный поток Леониды — самый яркий осенний звездопад. Но лучшего всего звездопад наблюдать после полуночи.

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Как сообщало ИА REGNUM, один из самых непредсказуемых метеорных потоков — Дракониды — достиг пика в ночь с 8 на 9 октября. Луна в этом году не помешала москвичам любоваться звездопадом.

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