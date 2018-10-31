Среда, 31 Октября 2018 года
11:31:28 МСК

Самый яркий осенний звездопад москвичи увидят в ноябре

Общество

В небе над столицей будет пролетать до 15 метеоров в час

Самый яркий осенний звездопад москвичи увидят в ноябре
skeeze
Звезды

Москва, 31 октября 2018, 10:34 — REGNUM  В ноябре жители и гости Москвы смогут наблюдать самый яркий осенний звездопад. Метеорный поток Леониды можно будет увидеть в ночь с 17 на 18 ноября. Если выдастся ясная ночь, то падающие звезды будут видны невооруженным глазом без телескопов и биноклей, сообщается на портале мэра Москвы.

Поток Леониды от других метеорных дождей отличают яркость и скорость. Метеоры разгоняются до 70 км в секунду. Астрологи ожидают, что в небе над столицей будет пролетать до 15 метеоров в час.

В пресс-службе Московского планетария отметили, что ноябрьский метеорный поток Леониды — самый яркий осенний звездопад. Но лучшего всего звездопад наблюдать после полуночи.

Читайте также: Астрономы назвали ночь с самым красивым звездопадом в году

Как сообщало ИА REGNUM, один из самых непредсказуемых метеорных потоков — Дракониды — достиг пика в ночь с 8 на 9 октября. Луна в этом году не помешала москвичам любоваться звездопадом.

Ранее на эту тему: Пик ярчайшего звездопада осени придется на 9 октября

Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Астрономия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить