Эхо крупного пожара в Оренбуржье: просчёты и запоздалое информирование

Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура указала на недостатки и нарушения, выявленные при проверке обстоятельств, которые привели к крупному пожару в Медногорске и его последствиям 17−19 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве, выявлены просчёты в деятельности органов местного самоуправления, единой дежурной диспетчерской службы Медногорска при введении режима чрезвычайной ситуации, принятии первичных мер пожарной безопасности, своевременном оповещении о введении режима повышенной готовности.

Напомним, пожар начался 17 сентября в пригороде Медногорска. Травяной пожар возле села Рысаево начал быстро распространяться в сторону Кувандыкского городского округа, где перекинулся на дома села Сарбаево. Вводился режим ЧС. Тушение пожара осложнялось горными участками местности, что затрудняло проезд пожарной спецтехники. Огонь ликвидирован 19 сентября. На руку пожарным сыграла погода: засуху сменил дождь.

В ходе прокурорской проверки установлено, что участки леса, пройденные пожаром в Кувандыкском лесничестве, не были оборудованы минерализованной полосой, а опашка земельного участка в районе села Сарбаево не производилась. Претензии прозвучали в адрес лесничества, которое обязано обеспечивать надлежащий мониторинг лесных пожаров.

Также выяснилось, что лесничество своевременно не проинформировало о пожаре уполномоченный федеральный исполнительный орган власти. Это стало поводом для возбуждения административного дела.

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