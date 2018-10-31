Торговцы из Тулы предлагают калужанам подозрительно дешёвую красную икру

Калуга, , 10:28 — REGNUM Сообщениями о продаже дешевой красной икры на улицах Калуги, которыми уже несколько недель пестрят социальные сети, заинтересовалось городское управление экономики и имущественных отношений. Как сообщили 31 октября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, заместитель городского головы — начальник управления экономики и имущественных отношений Александр Архангельский накануне, 30 октября, на планарном заседании рассказал, что происхождение икры установить удалось.

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Так, по его словам, икру в Калугу привезли из Тульской области. Но вопрос о том, насколько икра безопасна, пока ещё решается специалистами. Поэтому от покупки такой икры городской голова Дмитрий Разумовский рекомендовал воздержаться.

«Цена низкая, люди покупают. Тут только можно призвать калужан на эту удочку не поддаваться. Дешевый сыр только в мышеловке. Отравитесь, не дай Бог, потом будут неприятности. Лучше не покупать и сообщить в соответствующие службы горуправы», — сказал градоначальник.

Между тем, в конце прошлой недели продавцы красной икры с улиц Калуги исчезли. Однако проверки уличных торговых точек будут продолжены. В том числе с помощью «летучих групп», сформированных из сотрудников управления экономики и имущественных отношений калужской горуправы.