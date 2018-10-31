Сын главаря УПА* недоволен украинским учебником истории

Львов, Украина, , 10:29 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины и сын командующего ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрий возмущён учебником истории за 10-й класс, который был написан львовскими историками, заявил парламентарий 29 октября в эфире львовского телеканала «НТА».

Юрия Шухевича не устраивает то, что авторы учебника указали на сотрудничество немецких и украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны:

«Нам навязывают и вбивают в голову, что мы коллаборационисты, что мы пособники Гитлера… но все это неправда… Ребенку в 10 классе нельзя подавать — «коллаборанты», «коллаборационизм» и портрет Шухевича. Это вбивается ребенку на всю жизнь, как 25-й кадр…», — заявил депутат.

По мнению Шухевича, авторы учебника участвуют в «гибридной войне» против Украины на стороне России.

Депутат пообещал обратиться в министерство образования Украины, а также подать в суд на авторов учебника, якобы осквернивших память его отца.

Напомним, отец депутата Роман Шухевич в начале Великой Отечественной войны командовал немецким батальоном «Нахтигаль», входившим в состав диверсионного подразделения «Бранденбург 800». Члены батальона — преимущественно участники украинских националистических организаций — проходили специальную подготовку под руководством органов разведки и контрразведки гитлеровской Германии. Широко известны фотографии Шухевича в военной форме Третьего рейха.

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