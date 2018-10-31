Жителей посёлка на Колыме попросили самостоятельно снести свои дома

Омчак, Магаданская область, , 10:28 — REGNUM Администрация посёлка Омчак в Магаданской области пригрозила жильцам 23 аварийных домов, что заберёт в муниципальную собственность землю под ними в случае, если собственники не снесут их своими силами. Люди, получившие соответствующее предупреждение, в шоке и не понимают, что происходит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает ИА Весьма, под странное распоряжение руководства посёлка попали почти все его дома. Они признаны аварийными и подлежащими сносу. Интересно, что кроме варианта ликвидации этих строений их жителям также предлагается произвести своими силами реконструкцию. Совершить со своим домом эти действия людей письменно обязали до 1 января 2019 года. В противном случае, указано в требовании поселковой администрации, земля под аварийными многоквартирными двухэтажками будет изыматься в муниципальную собственностью.

Жители посёлка находятся в недоумении по поводу разосланного им распоряжения. Получить комментарий от органов власти на странный документ региональным СМИ не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация произошла в Якутске, мэрия которого в 2016 году пригрозила собственникам двухэтажного аварийного дома забрать землю под ним в муниципальную собственность, если жильцы не справятся с его сносом. Как считают жильцы, целью властей было именно забрать землю, так как снести дом своими силами людям в итоге не дали.