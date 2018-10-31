Владимирский суд приостановил работу опасного развлекательного центра

Ковров, Владимирская область, , 10:22 — REGNUM Ковровский городской суд приостановил работу развлекательного центра «Арсенал», в котором ранее были найдены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Как сообщила 30 октября пресс-служба суда, иск подала прокуратура. Ведомство просит обязать собственника устранить все нарушения.

Нарушения были найдены во время проверки, которая прошла в развлекательном центре. Оказалось, что в некоторых помещениях не слышно противопожарную сигнализацию, система дымоудаления не работает, а около центра нет кругового подъезда для пожарных автомобилей. Также были найдены и другие недочёты.

«Многочисленные и грубые нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в РК «Арсенал», в том числе связанные с неисправностью основных противопожарных систем, которые на протяжении более пяти месяцев остаются неустраненными, могут повлечь угрозу безопасности жизни и здоровью посетителей», — к такому выводу пришли в прокуратуре.

Суд согласился с требованием ведомства, приостановив работу центра. Предварительное судебное заседание назначено на 13 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что массовые проверки торговых и развлекательных центров прошли в России после пожара в ТРЦ в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. Во Владимирской области проверяющие нашли более 2,5 тыс. нарушений. В июне 2018 года в регионе возбуждено уголовное дело по факту нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Ковров-Молл».

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