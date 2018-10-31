Врио главы Петербурга возложил цветы на могиле неопознанных жертв А321

Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 31 октября принял участие в траурной церемонии на Серафимовском кладбище. Он возложил цветы у памятника «Сложенные крылья», поставленного на месте захоронения неопознанных останков погибших в катастрофе российского самолета А321, разбившегося в Египте 31 октября 2015 года.

Этот памятник был открыт год назад на средства из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

На Серафимовском кладбище, куда пришли родственники и друзья погибших, были возложены цветы и отслужена панихида по жертвам катастрофы, ставшей следствием террористического акта. Ранее панихида прошла в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга. В 11:00 траурные мероприятия начнутся во Всеволожске (Ленобласть), у мемориала «Сад памяти», посвященного жертвам катастрофы.

Напомним, три года назад над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 компании «Когалымавиа», следовавший рейсом 7К 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 136 петербуржцев, 44 жителя Ленинградской области, 39 жителей других регионов России, 5 граждан Украины и Белоруссии.

По данным ФСБ России, катастрофа стала следствием взрыва заложенной на борту бомбы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По возбужденному СК РФ уголовному делу о фигурантах не сообщалось.

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