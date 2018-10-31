В Госдуме настаивают на врачах в фитнес-центрах и спортзалах

Москва, , 10:11 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил владельцам спортзалов и фитнес-клубов вести льготные занятия для пожилых людей, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Например, открыть в своих спортзалах специальные занятия для пожилых людей, продумать вариант с льготными абонементами. Это даст новый импульс бизнесу, а людям пожилого возраста — дополнительную возможность вести активный образ жизни», — отметил Огуль.

Кроме того, он предложил владельцам спортивных залов и фитнес-клубов выйти на более ответственный уровень оказания услуг — иметь в своем штате профессиональных врачей, которые могли бы консультировать посетителей о том, какие нагрузки для них допустимы, какой вид спорта им противопоказан, рекомендовали сдать анализы.

«По такому же принципу мы сейчас работаем над возвращением школьных врачей и возрождением производственной медицины. Врач в фитнес-центре, в спортзале позволит нам уберечь людей от несоразмерных нагрузок. Спорт станет по-настоящему полезным для здоровья», — уверен депутат.