Среда, 31 Октября 2018 года
11:27:16 МСК

Саратовские студенты посетили швейную фабрику в Вольске

Общество

На фабрике состоялось знакомство с полным производственным циклом изготовления одежды

Саратовские студенты посетили швейную фабрику в Вольске
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
На швейной фабрике

Вольск, Саратовская область, 31 октября 2018, 09:42 — REGNUM  Студенты института прикладных информационных технологий и коммуникаций Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. совместно с преподавателями посетили вольскую швейную фабрику, сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

«Цель поездки — изучение достижений в области оборудования, технологии и материаловедения швейного производства», — пояснили в университете.

Студенты познакомились с полным производственным циклом изготовления одежды: раскроем, пошивом, сдачей изделия на склад готовой продукции.

Производственный швейный комплекс с плановой мощностью 220 тысяч изделий в год был открыт в Вольске в 2016 году. Фабрика производит женскую одежду — юбки, брюки, блузки — для 140 магазинов в 70 городах России. На фабрике работает современное оборудование из Германии, Швеции и Италии. Для студентов направления «Конструирование изделий легкой промышленности» посещение производственных площадок фабрики стало хорошим опытом и возможностью завязать профессиональные партнерские отношения с крупным российским производителем.

Читайте также: Молодые учёные Саратовского университета получили 18 патентов на разработки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить