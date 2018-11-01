Кто такие веганы и почему не стоит путать их с вегетарианцами?

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, отмечается Международный день вегана. Праздник учредили в 1994 году, когда Веганскому обществу исполнилось 50 лет.

Термин «веган» придумал Дональд Уотсон, объединив три первые и две последние буквы английского слова vegetarian. Его начали использовать члены образовательной благотворительной организации — Веганского общества, образованного Уотсоном в ноябре 1944 года в Лондоне. В течение следующих пятидесяти лет движение набирало популярность, находило приверженцев по всему миру и вследствие этого открывало новые филиалы в разных странах.

Веганство — образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы питаются и пользуются только растительными продуктами, в состав которых не входят компоненты животного происхождения. Они не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но также любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и другие. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, которые тестируются на животных. Причины отказа могут быть разными, но в основном это нежелание быть причастными к убийству животных и жестокому обращению с ними.

День вегана завершает так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который начался 1 октября — во Всемирный день вегетарианства. Месяц осознанности придумали для того, чтобы большее количество людей смогли пересмотреть свое отношение к вегетарианству и питанию в целом. В этот период активисты проводят многочисленные тематические мероприятия, встречи и фестивали.

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