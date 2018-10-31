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От мэрии Оренбурга потребовали снести 20 многоквартирных домов

Общество

Здания являются аварийными и расселёнными. Дома подлежали сносу ещё в 2016-2017 годах, сейчас объекты представляют потенциальную опасность

От мэрии Оренбурга потребовали снести 20 многоквартирных домов
Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР
Снос дома

Оренбург, 31 октября 2018, 09:39 — REGNUM  В Оренбурге от мэрии потребовали сноса аварийных домов, Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве, 20 аварийных домов подлежали сносу ещё в 2016—2017 годах. Период проведения всех работ по сносу домов определён Постановлением правительства региона от 15 мая 2013 года и программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2013−2017 годы», утверждённой постановлением администрации города. Ответственным исполнителем программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Дома являются расселёнными и пустуют. Заброшенные объекты являются пристанищем бомжей и хулиганов. Некоторые здания частично разобраны, рядом находится мусор, отходы, стройматериалы. Территория домов не огорожена, предупредительные знаки отсутствуют. Всё это создаёт потенциальную опасность для населения и окружающей среды.

Прокурор через суд требует от Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации снести 20 аварийных пустующих домов до 31 марта 2019 года.

Стоит отметить, что весной-летом 2018 года по городу прокатилась волна пожаров в аварийных и пустующих домах. Сгорело девять зданий, подлежащих сносу. В мае огонь с аварийного дома перекинулся на жилое здание. В итоге пострадали три семьи. Ущерб, нанесённый их жилью, первоначально оценили в 600 тыс. рублей. Горожане были обеспокоены возникшей ситуацией и выражали подозрения, что причиной возгораний мог стать поджог. Полиция сообщила, что пустующие дома посещали бомжи и подростки. В шести случаях причиной пожара назван поджог, в трёх — неосторожное обращение с огнём.

Напомним, в июне 2018 году горсовет принял решение о выделении дополнительных 2 млн рублей из резервного фонда на охрану домов, признанных аварийными. В мае чиновники заявили, что в областном центре более 300 домов подлежит сносу, и к каждому из них охрану не приставишь.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбург выделяет 2 млн рублей на охрану аварийных домов

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