Мэрия Новосибирска объяснила подарок чиновницы ограниченностью бюджета

Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Размещение кинетической скульптуры на территории Михайловской набережной, которую городу подарила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, выполнено в рамках реализации проекта комплексного благоустройства набережной, начатого в 2017 году. Такой ответ получило ИА REGNUM на официальный запрос в мэрию Новосибирска, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Читайте также: И себе, и людям: чиновница Новосибирска поделилась подарком с горожанами

«Установка кинетической скульптуры не была предусмотрена за счёт средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в силу ограниченности финансовых ресурсов. Рассматриваемая кинетическая скульптура была пожертвована благотворителем (частной компанией). В настоящий момент происходит передача кинетической скульптуры на баланс МУП ПКиО «Михайловская набережная», которое будет отвечать за сохранность объекта на своей территории», — заявили в мэрии Новосибирска.

В городской администрации заявляют — всё согласовано и обсуждено по несколько раз. Сам дизайн-проект комплексного благоустройства территории набережной разработан архитекторами ООО КБ «Стрелка» (г. Москва) и ООО «Адаптик-А» (г. Новосибирск) и «прошёл обсуждение с привлечением широкой общественности в 2017 году».

По данным мэрии, 10 марта 2017 года состоялся проектный семинар по будущему видению новосибирской набережной, по итогам которого был сформирован перечень рекомендаций для проектировщиков. В апреле того же года предварительный дизайн-проект был размещён для общественного обсуждения в интернете. В мае 2017 года состоялось его очное экспертное обсуждение, «проект получил одобрение общественности». Позже итоговый дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной был представлен на заседании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором он был одобрен и согласован для реализации. 1 июня 2017 года дизайн-проект утверждён мэром города. Спустя полтора месяца был представлен проект второй очереди благоустройства новосибирской набережной.

«Размещение кинетических скульптур, малых архитектурных форм проводится в рамках благоустройства территории набережной наряду с размещением элементов благоустройства (лавочек, урн). Размещение такого рода объектов не требует выделение земельного участка», — заявляют власти.

В то же время на вопрос, может ли любой житель Новосибирска установить купленную на свои деньги кинетическую скульптуру на городской набережной, в мэрии заявили, что «размещать иные скульптуры, арт-объекты и малые архитектурные формы на территории Михайловской набережной можно по согласованию с администрацией парка и департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, если указанные объекты соответствуют разработанной и утверждённой концепции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подарила себе на день рождения кинетическую скульптуру, которая была установлена на Михайловской набережной. Терешкова заявила, что решила на свой день рождения преподнести подарок всему городу.

Мнения новосибирцев на этот счёт разделились: от отблагодарности до критики.

Отметим, что 26 октября официально была сдана вторая очередь Михайловской набережной. В целом на благоустройство новосибирской набережной за два года было потрачено около 300 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета.