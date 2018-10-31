Прививки от гриппа сделала почти треть граждан России

Москва, , 09:35 — REGNUM В России продолжается иммунизация населения против гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли свыше 43,8 млн человек. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, это 30,3% от общей численности населения.

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За счёт средств федерального бюджета прививки сделаны почти 11 млн детей и 27,8 млн взрослых, включая 161 тыс. беременных женщин. На средства, выделенные за счёт других источников, было привито около 5 млн человек, из них за счёт работодателей — более 3,3 млн человек.

По данным ведомства, в целом на территории России отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. На сегодня превышение эпидемиологических порогов по ОРВИ среди подростков старше 15 лет зафиксировано в четырёх субъектах страны.

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«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад количество привитых от гриппа и ОРВИ в России превышало 39,2 млн человек, или 27% от численности населения.

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