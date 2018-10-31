Украина уже проиграла гражданскую войну — эксперт

Москва, , 09:34 — REGNUM За пять лет Украина не смогла восстановить контроль над восставшими территориями, а значит она уже проиграла гражданскую войну, заявил политолог Ростислав Ищенко 30 октября в эфире телеканала «Россия 1».

«Если государство не в состоянии в течение пяти лет с применением всех своих вооруженных сил установить контроль над третью одного региона и третью другого региона, значит, это государство свою гражданскую войну уже проиграло», — отметил Ищенко.

Эксперт также подчеркнул, что украинская сторона несёт полную ответственность за происходящее в Донбассе, когда заявляет, что это её территория.

Напомним, 30 октября лидер украинской президентской гонки Юлия Тимошенко пообещала не допустить ни особого статуса Донбасса в рамках Украины, ни амнистии участников восстания против незаконного киевского режима, установленного в результате переворота в 2014 году.

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