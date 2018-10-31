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В Индии открыли самую высокую в мире статую

Общество

Высота монумента составляет 182 метра

Нью-Дели, 31 октября 2018, 09:18 — REGNUM  В индийском штате Гуджарат сегодня, 31 октября, открыли самую высокую статую в мире, передает NDTV.

Монумент Валлабхаи Пателю — популярному политическому и общественному деятелю — открыл премьер-министр страны Наренда Моди.

Высота монумента составляет 182 метра, это почти в два раза выше статуи Свободы в США и почти в пять раз — статуи Христа-Искупителя в Бразилии. Монумент построен на берегу Нармада из 1 тыс. 850 тонн бронзы.

Напомним, Валлабхаи Патель — государственный деятель Индии, бывший одним из лидеров Индийского национального конгресса. Патель также принимал участие в написании Основного Закона Индии и формировании её политического устройства.

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