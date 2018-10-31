В Одесской области люди стали чаще болеть корью

Одесса, Украина, , 09:15 — REGNUM За прошедшую неделю заболеваемость корью в Одесской области выросла с 18 до 24 случаев, заявили в областном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины, сообщило издание «Таймер».

В основном недуг поразил взрослых — заболело 10 человек против 5 случаев ранее. Кроме того, заболели 14 детей.

Напомним, с начала года корь выявили у 2357 жителей Одесской области, из которых 1185 — дети. Одесская область входит в число областей с наибольшим уровнем заболеваемости корью. Наивысший уровень заболеваемости зафиксирован в Западной Украине — во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также в Закарпатье.

29 октября в Закарпатье зафиксирован очередной смертельный случай кори — в больнице умер 12-летний ребёнок.

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