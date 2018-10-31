От наводнения на Кубани пострадало более 500 человек — СМИ

Краснодар, , 09:09 — REGNUM В результате обрушившегося на Краснодарский край наводнения пострадали более 500 человек. Об этом сообщили 31 октября в медицинских службах региона.

«По последним данным, число пострадавших составляет 515 человек, 25 из них находятся в больницах, еще двое были выписаны», — цитирует ТАСС слова источника.

Также сообщается, что 488 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате ливневых дождей в нескольких районах Кубани оказались затоплены дома, дороги, разрушены объекты инфраструктуры, десятки поездов были задержаны. Погибли шесть человек, более 20 — попали в больницы.

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