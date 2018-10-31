В Иркутске проходят соревнования «Будущие лидеры Северо-Восточной Азии»

Иркутск, , 08:59 — REGNUM Международный фестиваль интеллектуальных соревнований школьников «Будущие лидеры Северо-Восточной Азии» проходит на базе Иркутского национального исследовательского технического университета 30−31 октября, сообщает пресс-служба вуза.

В соревнованиях принимают участие учащиеся из России, Монголии и Китая. Они выполняют олимпиадные задания, участвуют в турнирах по робототехнике и посещают образовательные лекции.

Обращаясь к участникам мероприятия, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков отметил, что подобная олимпиада с участием юных гостей из РФ и зарубежных стран проводится в университете впервые.

В свою очередь проректор вуза по международной деятельности Дмитрий Савкин сообщил, что в фестивале принимают 21 ученик выпускного класса школы «Олонлог» из Монголии, 12 представителей Китая и 20 учащихся лицея ИГУ.

Награждение сильнейших участников фестиваля «Будущие лидеры Северо-Восточной Азии» состоится 31 октября в 16:00 в выставочном зале Технопарка ИРНИТУ.

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