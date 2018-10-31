Суд приступил к рассмотрению дела о вымогательстве акций шахты на 1 млрд

Кемерово, , 08:57 — REGNUM Сегодня, 31 октября, в Центральном районном суде Кемерова проходит первое судебное заседание по уголовному делу о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» на сумму порядка 1 млрд рублей. Заседание началось в 11:00 по местному времени, следует из картотеки дел на сайте судебной инстанции.

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На скамье подсудимых по этому резонансному уголовному делу оказались восемь человек, в том числе высокопоставленные чиновники и представители СКР Кузбасса.

Предварительное судебное заседание состоялось в Кемерове на прошедшей неделе. Журналистов на него не пустили.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» у их владельца Антона Цыганкова было возбуждено в середине ноября 2016 года. Под следствием в качестве подозреваемых оказались восемь человек. В том числе тогдашние замглавы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, руководитель регионального следственного управления СК России Сергей Калинкин, заместитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ областного СК Сергей Крюков, старший следователь Артемий Шевелев.

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Также фигурантами по уголовному делу проходят и глава департамента административных органов администрации региона Елена Троицкая, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его помощник Геннадий Вернигор.

В суд дело было передано в середине октября 2018 года.

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