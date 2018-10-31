В Китае за девять месяцев 2018 года арестовано 57 тыс. членов ОПГ

Пекин, , 08:49 — REGNUM Китайская прокуратура подтвердила арест более 57 тыс. человек за девять месяцев текущего года, подозреваемых в участии в преступной деятельности в составе организованных преступных группировок, которые проходят по 17 тыс. уголовных дел, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Как отметили в Верховной народной прокуратуре Китая, более 200 человек были арестованы за предоставление преступным организациям возможности уйти от заслуженного наказания. Прокуратура также сотрудничала с министерством общественной безопасности в качестве наблюдателя за раскрытием 24 ключевых уголовных дел в провинциях Хэбэй, Хэнань и Юньнань в течение всего 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, особый упор в борьбе с организованной преступность в стране китайские власти делают на раскрытии «крышующих» чиновников в партийных рядах и рядах управленческих.

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