Уральский бард Новиков не смог отсудить у Первого канала 1 млн евро

Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Останкинский районный суд Москвы принял решение по иску известного уральского барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Исковые требования о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда на сумму один миллион евро были отклонены.

Александр Новиков принял участие в программе «Пусть говорят», которая вышла в эфир Первого канала 20 сентября 2017 года. По мнению барда, телепередача вышла в эфир, чтобы «очернить» его. И уже 27 октября 2017 года он обратился в московский суд с иском к телеканалу. Предварительное заседание по делу состоялось ещё в конце 2017 года, но впоследствии рассмотрение иска по различным причинам неоднократно откладывалось.

Напомним, что речь в телевизионной передаче шла о проблемах, связанных со строительством в Екатеринбурге жилого комплекса «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Бухты Квинс» в Екатеринбурге началось в 2008 году. Дома под ключ планировалось сдать в 2012 году. Однако из-за недостатка финансирования стройка в 2011 году была заморожена.

Участники строительного кооператива, которые вложили свои средства, посчитали себя обманутыми и в течение трёх лет проводили различные акции протеста, а также обращались в различные инстанции с требованием провести проверку. В итоге в 2015 году было возбуждено уголовное дело, которое сначала было бесфигурантным, но в конце 2016 года были предъявлены обвинения Александру Новикову и его деловому партнёру как представителям компании-застройщика.

Сам Александр Новиков настаивает на своей невиновности.

Отметим, что расследование уголовного дела было завершено в 2018 году. По версии следствия, в результате мошенничества с деньгами пайщиков 65 гражданам был причинён ущерб на общую сумму более 54 млн рублей. Одна из фигурантов дела, которая ранее заключила досудебное соглашение, ранее уже признана виновной и приговорена к трём годам лишения свободы.

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Добавим, что в начале 2017 года Александру Новикову удалось привлечь инвесторов и на данный момент строительство «Бухты Квинс» практически завершено, на данном этапе идут процедуры согласования с ведомствами для введения жилья в эксплуатацию.

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