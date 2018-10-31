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Ночь на 31 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

Общество

Сегодня днем в Москве ожидается до +2 градусов

Ночь на 31 октября в Москве стала самой холодной с начала осени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 31 октября 2018, 08:39 — REGNUM  Ночью 31 октября в Москве температура воздуха опускалась до — 2 градусов, такая погода стала самой холодной с начала осени, следует из данных Гидрометцентра РФ.

Осенний минимум зафиксировала столичная метеостанция ВДНХ.

По данным синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается до +2 градусов, по области — до +3, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. При этом в первые дни ноября ожидается потепление до +12 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началась противогололедная обработка автодорог. Такие меры власти столицы предприняли из-за ухудшения погодных условий.

Читайте подробнее: В Москве началась противогололедная обработка автодорог

А также: Синоптики пообещали москвичам «середину октября»

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