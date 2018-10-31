Среда, 31 Октября 2018 года
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Готовить Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС будет Мутко

Общество

По просьбе губернатора

Челябинск, 31 октября 2018, 08:13 — REGNUM  Подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС займётся вице-премьер Виталий Мутко. Информацию об этом подтвердили в его пресс-службе.

С просьбой возглавить оргкомитет к Мутко обратился губернатор Борис Дубровский. После согласования губернаторской инициативы с председателем правительства России Дмитрием Медведевым предложение было принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты пройдут в 2020 году. Указ об этом весной подписал президент России Владимир Путин.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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