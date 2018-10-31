Готовить Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС будет Мутко

Челябинск, , 08:13 — REGNUM Подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС займётся вице-премьер Виталий Мутко. Информацию об этом подтвердили в его пресс-службе.

С просьбой возглавить оргкомитет к Мутко обратился губернатор Борис Дубровский. После согласования губернаторской инициативы с председателем правительства России Дмитрием Медведевым предложение было принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты пройдут в 2020 году. Указ об этом весной подписал президент России Владимир Путин.