Ответственность жителей России за страну резко выросла

Москва, , 08:13 — REGNUM Жители России стали более ответственно относится к происходящим в стране событиям. Так, за год доля таких граждан выросла с 9% до 28%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Также российские граждане чувствуют ответственность за то, что происходит в том населенном пункте, где они живут, — 32% респондентов против 14% год назад. Личную ответственность за ситуацию в семье несут 92% (91%).

Примечательно, что почти в два раза выросла доля тех, кто считает, что может повлиять на происходящие в стране события — с 5 до 10% годом ранее, в своем городе — с 9 до 16%. На события в своей семье способны влиять 86% опрошенных (годом ранее 89%).

По мнению экспертов, рост ответственности российских граждан — это результат пенсионной реформы и региональных выборов, прошедших в сентябре 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в пенсионное законодательство. Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно в течение 10 лет. С 2028 года пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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