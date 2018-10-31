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Бывший сотрудник китайского минюста осужден на 12 лет тюрьмы

Общество

И приговорен к штрафу в размере $3 млн

Чжэнчжоу, Китай, 31 октября 2018, 08:05 — REGNUM  Бывший чиновник министерства юстиции Китая Лу Иньгуан приговорен к 12 годам тюремного заключения за взяточничество, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд города Аньян провинции Хэнань вынес 30 октября приговор бывшему главе политического отдела министерства Лу Иньгуану. С 1992 по 2016 годы Лу брал взятки для продвижения лиц с непрозрачными целями по карьерной лестнице. Лу занимался лоббированием чужих интересов и на этом поприще незаконными методами заработал более $3 млн. На такую же сумму он был оштрафован судом.

Напомним, что расследование против Лу было инициировано Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины в декабре 2016 года в связи со множественными нарушениями, которые были за ним замечены.

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