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В Южной Корее два моряка с российского судна «Палладий» опрошены судом

Общество

На судне остаются шесть человек, они обеспечены всем необходимым

Пусан, Южная Корея, 31 октября 2018, 08:02 — REGNUM  Два члена экипажа задержанного властями Южной Кореи российского судна «Палладий» были опрошены в ходе судебного заседания в городе Пусан. Об этом 31 октября сообщил российский консул Роман Быков.

Он отметил, что заседание было кратким. В течение семи минут судья опросил моряков, которые не присутствовали на первом заседании, так как не получили повестки.

Моряков обвиняют в сопротивлении властям при аресте и попытке избежать наказания — они пытались покинуть порт без оплаты штрафов. Вину за собой члены экипажа не признали.

Следующее заседание состоится 28 ноября, сообщил Быков ТАСС. Консул добавил, что один из моряков с «Палладия» смог вернуться в Россию. На судне остаются шесть человек, они обеспечены всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейские власти задержали российское судно в Пусане в июне. «Палладий» пытался покинуть порт без разрешительных документов. Моряки заявили, что работодатель не платит им несколько месяцев.

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