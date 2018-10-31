В Яванском море обнаружен фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing 737

Джакарта, , 08:01 — REGNUM В районе крушения пассажирского самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который рухнул в море в западной части острова Ява, продолжаются поиски обломков самолёта и жертв авиакатастрофы. В настоящее время обнаружена часть фюзеляжа разбившегося лайнера. Об этом сообщил главнокомандующий вооружённых сил республики маршал Хади Тьяхьянто, передаёт новостной портал Detik.

Читайте также: Крушение в Индонезии стало первым для Boeing нового поколения

Авиакатастрофа в Индонезии: 34 мешка с останками отправлено на экспертизу

«Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера JT610. Его координаты уже определены», — заявил Тьяхьянто.

Напомним, поиски ведутся в том числе с помощью гидролокаторов. В комиссии по транспортной безопасности Индонезии сообщили, что на глубине 35 м был зафиксирован звук, возможно, от самолёта.

Ранее в сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: члены семьи индийского пилота надеются на чудо

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air, совершавший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. Boeing 737 пропал с радаров спустя 13 минут после вылета из аэропорта. Известно, что перед крушением экипаж запрашивал возможность вернуться в воздушную гавань. Обломки самолёта были обнаружены в Яванском море. Всего на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

На данный момент найдены останки погибших, которые проверяют на ДНК, а также фрагменты лайнера. Бортовые регистраторы, которые помогут пролить свет на причины крушения пассажирского самолёта, спасателям обнаружить пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии потерпел крушение пассажирский «Боинг»