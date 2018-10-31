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Жители России назвали самые любимые праздники

Общество

Опрос ВЦИОМ

Жители России назвали самые любимые праздники
Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР
Новый год

Москва, 31 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Жители России назвали самые любимые праздники, которые они празднуют. В тройку лидеров вошли — Новый год (96%), День Победы (95%) и 8 марта (88%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также большинство российских граждан не пропускают празднование 23 февраля (84%), Пасхи (82%), Рождества Христова (77%), 1 мая (63%) и День России (54%).

День народного единства 4 ноября празднуют в два меньше опрошенных (42%). Также не активно отмечается День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%). Не отмечают жители России такие иностранные праздники как День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).

Согласно опросу, активнее всего отмечают праздники молодые люди от 18 до 24 лет, чем старшее поколение. Жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше празднуют, чем жители сёл и городов с небольшим населением.

Опрос проведен 28 октября 2018 года. Опрошены 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте: Жители России считают День Победы народным праздником

Как сообщало ИА REGNUM, для 36% жителей России День Победы — государственный праздник. 54% считают его народным, 7% — семейным.

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