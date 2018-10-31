«Новогодний подарок»: в Таиланде до конца года могут легализовать марихуану

Бангкок, , 07:42 — REGNUM В Таиланде до конца декабря 2018 года намерены легализовать марихуану в медицинских целях, соответствующие поправки в закон пообещал принять комитет по общественному здравоохранению Национальной ассамблеи страны, сообщает Bangkok Post.

«Это будет новогодний подарок для всех жителей страны», — заявил председатель комитета Чет Сиратхраанон.

Отмечается, что, согласно проведенному в Таиланде соцопросу, за легализацию марихуаны высказались 99% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канаде официально разрешили продажу и хранение марихуаны. Соответствующий закон, легализующий использование каннабиса в немедицинских целях на территории страны, вступил в силу с 17 октября.

После этого спрос на нее вырос до такой степени, что в интернете, через который идет торговля, произошли сбои.

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