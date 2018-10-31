«Нечестная игра». В Екатеринбурге хотят снести дом ради филармонии

Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В Екатеринбурге могут снести жилой дом №40 по улице Карла Либкнехта. На его месте планируется возвести новый корпус Свердловской филармонии по проекту английского архитектурного бюро Захи Хадид.

Проект предусматривает не только возведение нового корпуса, но и строительство подземной парковки, а также благоустройство парка Вайнера, расположенного за филармонией.

Против подобных планов выступили жильцы дома. Они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации города и директору филармонии, в котором подчеркнули, что не собираются «продавать наши квартиры и намерены сохранить наш дом».

Также активисты дома №40 по улице Карла Либкнехта сформулировали 14 вопросов, на которые потребовали ответа областных и городских чиновников. По мнению жильцов, с ними ведётся нечестная игра, так как на данный момент нет законных оснований для отчуждения земельного участка, на котором расположено здание. Заявители убеждены, что это можно сделать только в случае, если будут заявлены иные цели (необходимость прокладки на данном участке коммуникаций или признание дома аварийным), а не строительство нового корпуса филармонии.

«Таким образом, мы пришли к выводу, что если против нас не будет вестись нечестная игра, то единственным способом добиться сноса дома является выкуп квартир у собственников по цене, которую они сочтут для себя приемлемой, — если собственники вообще согласятся продавать свои квартиры», — указано в обращении.

Заявители подчеркнули, что проект строительства был представлен до того, как жильцам дома были сделаны хоть какие-то предложения о выкупе недвижимости.

«О чём это говорит? Либо о том, что принято решение строить любой ценой (поэтому с нами не церемонятся), либо о том, что где-то на этапе подготовки проекта его зачинателями не была проведена юридическая экспертиза (и лица, продвигающие проект, блефуют и одновременно ищут варианты), либо о наличии какого-то иного, ещё неизвестного фактора», — считают возмущённые жители дома.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по реконструкции здания Свердловской филармонии были представлены в сентябре 2018 года и стали неожиданностью для многих жильцов дома №40 по улице Карла Либкнехта, которые узнали об этом из СМИ. Впоследствии были проведены общественные обсуждения по данной теме, но предложения участников, которые выступили против сноса дома, не были учтены.

Отметим, что ранее директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский в интервью радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» заявил, что решение о сносе дома принято «на самом высоком уровне», а глава города Александр Высокинский назвал строительство нового корпуса на месте жилого дома необходимостью и пообещал разобраться в вопросах компенсации собственникам жилья.

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