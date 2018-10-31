Глава одного из округов Якутска уволен из-за дворников

Якутск, , 07:15 — REGNUM Руководитель Строительного округа Олег Хлебников отстранён от должности. Причиной увольнения стало фактическое отсутствие находящихся на балансе муниципалитета дворников и обнаружение поддельных подписей в документах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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«С учётом того, что к Олегу Владимировичу есть много вопросов, на которые нет вразумительных ответов и объяснений, причин для дальнейшего сотрудничества не вижу», — отметил первый заместитель главы города Владимир Фёдоров.

Вице-мэр намерен продолжить работу по выяснению реального положения дел в округах Якутска. В частности, в его планах проведение встреч с представителями управляющих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, рейд по проверке качества работы дворников, находящихся на балансе муниципалитета, Владимир Фёдоров предпринял 26 октября. Он выяснил, что они не работают, от слова совсем: из 15 человек, которым из бюджета платят за уборку в Строительном округе города, на месте были только двое, и то пьяные и не работали.

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«Для сведения: в этом году из местного бюджета управам и пригородным администрациям выделено 40,7 миллиона рублей на содержание дворников. На эти деньги должны трудиться более ста дворников! По состоянию на 01 октября управы израсходовали 65% этих средств», — задумалась об адекватности этих трат в связи с ситуацией в Строительном округе глава города Сардана Авксентьева.