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Последняя группа застрявших китайских туристов покинула остров Сайпан

Общество

Чартерный рейс авиакомпании Hong Kong Express Airways Limited прибыл в международный аэропорт Сайпана утром 30 октября для эвакуации туристов

Пекин, 31 октября 2018, 06:25 — REGNUM  Последняя группа из 80 китайских туристов, застрявших на острове Сайпан после обрушения супер-тайфуна «Юйту», покинула остров самолетом 30 октября, сообщили в генеральном консульстве КНР в Лос-Анджелесе, передает 30 октября агентство Синьхуа.

Чартерный рейс авиакомпании Hong Kong Express Airways Limited прибыл в международный аэропорт Сайпана утром 30 октября для эвакуации туристов. Порядка 1,6 тыс. китайских туристов вернулись домой к настоящему времени, сообщили в консульстве.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько партий китайских туристов постепенно покинули остров Сайпан по направлению ряда китайских городов, включая Шанхай и Пекин, рейсами китайских авиалиний.

Туристы оказались заложниками на острове после того, как на него обрушился тайфун «Юйту». Скорость ветра достигала 289 км/ч, в связи с чем была повреждена взлетно-посадочная полоса.

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