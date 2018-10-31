В Челябинске полицейских обвинили в торговле «вещдоками»

Челябинск, , 05:55 — REGNUM Обвинительные заключения утверждены прокуратурой Челябинской области в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, которые продали изъятый алкоголь на сумму 11,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе о фальсификации доказательств по уголовному делу следователем и о превышении должностных полномочий.

В деле фигурируют три человека, двое из которых — бывшие сотрудники правоохранительных органов. В 2013—2014 гг. один из них, в то время следователь СУ УМВД России по Челябинску, сфальсифицировал доказательства по одному из уголовных дел по указанию начальника — второго фигуранта дела.

«Следователь, выполняя преступные приказы своих руководителей, сфальсифицировал ряд протоколов следственных действий и процессуальных документов, составление которых способствовало сокрытию следов незаконного сбыта изъятой водно-спиртовой смеси в количестве около 945 тыс. бутылок», — сообщили в прокуратуре.

Это спиртное правоохранители продали при посредничестве гражданского лица — третьего фигуранта дела. Они получили за проданный алкоголь не менее 11,6 млн рублей. Когда эти факты вскрылись, было возбуждено уголовное дело, а его фигуранты уволены «по отрицательным мотивам». Теперь все трое предстанут перед судом.

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