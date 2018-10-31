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Прятавшегося в Таджикистане жителя Урала будут судить за убийство

Общество

Житель Магнитогорска три года находился в международном розыске

Прятавшегося в Таджикистане жителя Урала будут судить за убийство
Victor
Арест

Магнитогорск, Челябинская область, 31 октября 2018, 04:57 — REGNUM  Житель города Магнитогорска (Челябинская область), экстрадированный из Таджикистана, предстанет перед судом за убийство, совершенное три года назад, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство, по версии следствия, магнитогорец совершил зимой 2015 года. Конфликт с 33-летним знакомым закончился трагически: обвиняемый ударил его неустановленным предметом, а затем задушил. В 2016 году злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.

«В марте 2018 года злоумышленник был задержан правоохранительными органами на территории Республики Таджикистан и экстрадирован в РФ для осуществления в отношении него уголовного преследования», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа с территории Челябинской области экстрадировали в Узбекистан гражданина этой страны, где он был объявлен в розыск за мошенничество.

Читайте ранее в этом сюжете: С Урала экстрадировали обвиняемого в мошенничестве гражданина Узбекистана

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