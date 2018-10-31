Жителю Свердловской области грозит 20 лет за торговлю наркотиками

Челябинск, , 04:22 — REGNUM Длительный срок грозит жителю Свердловской области, арестованному в Челябинске за торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уралец попался в руки полиции утром (5:00 по местному времени) 30 октября у дома по улице Цвиллинга в Челябинске. Его автомобиль ехал с выключенными фарами, поэтому был остановлен сотрудниками ГИБДД.

«При общении с полицейскими мужчина явно нервничал, и было принято решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого инспекторами ДПС обнаружено и изъято 62 пакетика с наркотическим синтетическим средством общей массой более 110 граммов», — сообщили в МВД.

Водителя задержали, установили его личность и провели допрос, в ходе которого выяснилось, что он через интернет получал партию наркотиков, фасовал ее и раскладывал по «тайникам» в Челябинске. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

«Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет», — отметили в полиции.

Злоумышленник помещен в СИЗО. Ранее он был не судим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Челябинске был арестован человек, подозреваемый в торговле амфетамином. Ему грозит 20-летний тюремный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске арестовали торговца амфетамином