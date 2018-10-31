«Препятствует администрации»: в Арзамасе отсудили новый дом для аварийщиков

Арзамас, Нижегородская область, 31 октября 2018, 04:16 — REGNUM Жильцы 27 квартир домов, признанных аварийными, смогут справить новоселье. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск администрации Арзамаса к застройщику и признал за нею права собственности на все квартиры в 27-квартирном жилом доме, построенном по региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013−2017 г.». Препятствий для оформления прав и передачи жилья аварийщикам нет, если решение суда не будет обжаловано, так как еще не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
18 февраля 2016 года по итогам аукциона администрация Арзамаса для реализации государственной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда заключила муниципальный контракт с ООО «Мастер Люкс СМ». По условиям контракта, продавец в лице застройщика должен передать мэрии в собственность 27 квартир, «которые будут расположены в строящемся (либо введенном в эксплуатацию) многоквартирном доме по адресу: Нижегородская область, город Арзамас». В контракте были согласованы и номера квартир, и срок передачи — не позднее
«По передаточным актам
Последнее обстоятельство и стало поводом для обращения в суд. На заседании представитель выразил предположение, что «отсутствие государственной регистрации права собственности на квартиры за обществом препятствует администрации оформить в установленном порядке право собственности на квартиры».
Директор и временный управляющий ООО в судебном заседании между тем заявили, что не могут исполнить эту обязанность, закрепленную в контракте, так как «государственная регистрация 27 объектов повлечет значительные финансовые затраты для общества в виде оплаты государственной пошлины за регистрацию» и на сегодня компания «не имеет финансовой возможности произвести государственную регистрацию права собственности на 27 квартир».
Суд выслушал доводы сторон и иск удовлетворил, признав за администрацией города права на все квартиры в 27-квартирном доме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генподрядчик ещё двух домов того же микрорайона «Южный» в Арзамасе, которые также строились в рамках программы по расселению, пытался обанкротить госзаказчика — казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства». Иск был подан 19 сентября 2018 года, а 10 октября 2018 года суд прекратил производство по делу в связи с тем, что казённое предприятие не может быть признано по закону несостоятельным.
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