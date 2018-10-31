«Препятствует администрации»: в Арзамасе отсудили новый дом для аварийщиков

Арзамас, Нижегородская область, , 04:16 — REGNUM Жильцы 27 квартир домов, признанных аварийными, смогут справить новоселье. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск администрации Арзамаса к застройщику и признал за нею права собственности на все квартиры в 27-квартирном жилом доме, построенном по региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013−2017 г.». Препятствий для оформления прав и передачи жилья аварийщикам нет, если решение суда не будет обжаловано, так как еще не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

18 февраля 2016 года по итогам аукциона администрация Арзамаса для реализации государственной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда заключила муниципальный контракт с ООО «Мастер Люкс СМ». По условиям контракта, продавец в лице застройщика должен передать мэрии в собственность 27 квартир, «которые будут расположены в строящемся (либо введенном в эксплуатацию) многоквартирном доме по адресу: Нижегородская область, город Арзамас». В контракте были согласованы и номера квартир, и срок передачи — не позднее 15.11.2016 года. Цена контракта составила 38 070 406 рублей 54 копейки. Помимо этого, застройщик «обязан зарегистрировать свое право собственности на квартиры и направить покупателю сообщение о готовности квартир к передаче не позднее чем за 10 рабочих дней» до 15 ноября 2016 года. Деньги администрация в полном объёме выплатила, ООО в свою очередь построило дом на 27 квартир в микрорайоне Южный, ему был присвоен номер 5А. Объект ввели в строй 26 июля 2018 года.

«По передаточным актам от 07.09.2018 года №1−27 общество передало администрации в муниципальную собственность 27 квартир, расположенных в 27-квартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Арзамас, город Арзамас, микрорайон Южный, дом 5А. В нарушение пункта 3.1.1 контракта обществе не зарегистрировало за собой право собственности на спорные квартиры», — отмечалось в материалах суда.

Последнее обстоятельство и стало поводом для обращения в суд. На заседании представитель выразил предположение, что «отсутствие государственной регистрации права собственности на квартиры за обществом препятствует администрации оформить в установленном порядке право собственности на квартиры».

Директор и временный управляющий ООО в судебном заседании между тем заявили, что не могут исполнить эту обязанность, закрепленную в контракте, так как «государственная регистрация 27 объектов повлечет значительные финансовые затраты для общества в виде оплаты государственной пошлины за регистрацию» и на сегодня компания «не имеет финансовой возможности произвести государственную регистрацию права собственности на 27 квартир».

Суд выслушал доводы сторон и иск удовлетворил, признав за администрацией города права на все квартиры в 27-квартирном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генподрядчик ещё двух домов того же микрорайона «Южный» в Арзамасе, которые также строились в рамках программы по расселению, пытался обанкротить госзаказчика — казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства». Иск был подан 19 сентября 2018 года, а 10 октября 2018 года суд прекратил производство по делу в связи с тем, что казённое предприятие не может быть признано по закону несостоятельным.

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