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Порнография загубила рабочую сеть геослужбы МВД США

Общество

Сотрудник ведомства «нахватал» вирусов на порносайтах

Вашингтон, 31 октября 2018, 03:44 — REGNUM  Сотрудник геологической службы министерства внутренних дел США заразил рабочую сеть ведомства вирусами после просмотра более 9 тысяч порносайтов, сообщает газета The Washington Post.

По данным газеты, об этом стало известно после проверки локальной сети службы. Согласно отчету, сотрудник активно ходил по порнографическим сайтам, что привело к заражению вирусами его рабочего компьютера и далее — локальной сети ведомства.

В настоящее время этот сотрудник уволен из геослужбы МВД США, а руководство ведомства решило усилить контроль за использованием интернета сотрудниками на работе.

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