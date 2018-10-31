Порнография загубила рабочую сеть геослужбы МВД США

Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Сотрудник геологической службы министерства внутренних дел США заразил рабочую сеть ведомства вирусами после просмотра более 9 тысяч порносайтов, сообщает газета The Washington Post.

По данным газеты, об этом стало известно после проверки локальной сети службы. Согласно отчету, сотрудник активно ходил по порнографическим сайтам, что привело к заражению вирусами его рабочего компьютера и далее — локальной сети ведомства.

В настоящее время этот сотрудник уволен из геослужбы МВД США, а руководство ведомства решило усилить контроль за использованием интернета сотрудниками на работе.