КС Молдавии подтвердил запрет на посещение школ невакцинированными детьми

Кишинёв, , 01:37 — REGNUM Конституционный суд Молдавии 30 октября повторно постановил, что отказ допускать к школьным занятиям невакцинированных детей не противоречит конституции. Как передает ИА REGNUM, с запросом в КС обратился депутат-социалист Владимир Односталко, считающий, что запрет ограничивает доступ детей к образованию.

Суд постановил, что отказ от вакцинации ребенка при отсутствии противопоказаний, наносит вред и самому ребенку, и окружающим. Ранее, на фоне эпидемии кори в Румынии и на Украине и вспышке заболевания в Молдавии непривитых от кори детей перестали допускать к школьным занятиям в стране.

За последние три месяца, отметим, в Молдавии заболели корью около 300 детей. В соседних Румынии и Украине, где объявлена эпидемия кори, счет идет на тысячи заболевших и десятки умерших.

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