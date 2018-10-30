Умер один из самых популярный котов в российском сегменте интернета

Пермь, , 23:57 — REGNUM В Перми скончался один из самых популярных котов в российском сегменте интернета — Маркиз. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пермское издание 59.ru со ссылкой на хозяина кота Андрея Дерюженко.

Кот Маркиз стал популярным благодаря видеоролику, на котором он в ужасе пятится от чего-то и говорит «No-no-no». Эта видеозапись была опубликовано в 2011 году и набрала уже более 12 млн просмотров.

Дерюженко рассказал, что данная видеозапись была сделана ещё в 2004 году. Тогда в гости к семье Дерюженко пришел друг со своей дочкой.

«Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика», — рассказал Дерюженко.

Только спустя много лет Дерюженко решил выложить видеозапись в сеть интернет. Она сразу же набрала 6 млн просмотров. После этого Маркиза показали и на телевидении.

Маркиз прожил почти 16 лет и скончался в конце июня.