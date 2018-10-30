Путин согласен с идеей содержать террористов отдельно от уголовников

Москва, , 23:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею содержать заключенных, обвинённых в терроризме, отдельно от тех, кто отбывает наказание по другим уголовным преступлениям. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на мероприятии, посвященном 25-летию российской избирательной системы.

Глава дагестанской избирательной комиссии Магомед Дебиров предложил содержать террористов отдельно от других заключенных, чтобы избежать пропаганды радикальных учений в колониях и тюрьмах.

Президент ответил, что над этим нужно подумать, так как предложение здравое.

«Эти дополнительные «университеты» — обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», — сказал российский лидер.